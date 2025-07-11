Mustafa Er, Boluspor'un başında

1. Lig takımlarından Boluspor’da sezon sonunda yapılan kongrede Mahmut Alan başkan seçilmişti. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onay vermemesi üzerine, Alan’ın yönetiminden Erdal Bayrak yeni başkan olarak göreve getirildi.

YENİ BAŞKAN, TEKNİK DİREKTÖRÜ ATADI

Başkan Bayrak’ın ilk hamlesi teknik direktör konusunda oldu ve tecrübeli Mustafa Er ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

"60 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİ SAHİPSİZ BIRAKMIYORUZ"

Başkan Bayrak, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda zorlu ama onurlu bu görevi üstlendiğini belirtti. “60 yıllık köklü geçmişe sahip kulübümüz, kayyuma devredilme riskiyle karşı karşıyaydı. Arkadaşlarımızla birlikte Boluspor’u sahipsiz bırakmamak için sorumluluk aldık” diyen Bayrak, yaşanan belirsizliğin transfer süreçlerini ve resmi hazırlıkları geciktirdiğini ifade etti.

“Bu süreci boş geçirmedik” diyen Bayrak, “Yeni teknik ekip ve futbolcularla prensip anlaşmaları yaptık, altyapımızı güçlendirdik ve sezon planlamamızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde tüm resmi sözleşmeleri imzalayarak takımımızı lige en iyi şekilde hazırlayacağız” dedi.

Boluspor’un Bolu’ya ve taraftarlarına hayırlı olmasını dileyen Bayrak, “Bizlere güvenen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi her türlü desteğe ihtiyacımız var. Hep birlikte, kulübümüzü daha iyi yarınlara taşımak için canla başla çalışacağız” sözleriyle mesajını tamamladı.