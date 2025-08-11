Mustafa Er: Farklı kazanabileceğimiz bir maçı maalesef mağlup olarak kapattık

1. Lig'in ilk haftasında Boluspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Vanspor FK'ya 3-2 mağlup oldu.

Boluspor Teknik Direktörü Mustafa Er, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"BİR SONRAKİ MAÇA ODAKLANACAĞIZ"

Er, şu şekilde konuştu:

Çok üzgünüz. Farklı kazanabileceğimiz bir maçı maalesef mağlup olarak kapattık. Oyun başından itibaren bizim kontrolündeydi. Hiç pozisyon vermeden 3 gol yedik. Rakip maç boyunca kalemize 5 şut çekebildi. İki korner, bir de uzaktan şut. Eksiklerimiz var, bunun farkındayız ama bireysel olarak da çok fazla hata yaptık. Çok çaba sarf ettik, verilen emeğe üzüldük. Bunun üzüntüsünü yaşayacağız ama bir sonraki maça odaklanacağız.