Mustafa Keçeli: Galatasaray’a karşı bu atmosferde, bu oyun bizi tatmin etti

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ARTIK YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA BAŞLANILACAK"

Sezonun son maçı olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Keçeli, şu şekilde konuştu:

Biz ve Galatasaray da sezon bitimiyle hedefine ulaştı. Bizde hedefimiz doğrultusunda ilk 5’e kaldık. Bugün tek amacımız taraftara iyi bir maç izletebilmekti. Bunla beraber iyi bir skor alabilmek istedik. Hafta içi iyi hazırlandık. Beklentimizin üzerinde bir oyun oldu. Bildiğiniz gibi o topu kale içerisine sokmanız lazım yoksa kazanamıyorsunuz. Çok pozisyonumuz var, aynı zamanda Galatasaray içinde aynı şekilde. Kazanabileceğimiz bir ortam vardı. Galatasaray’a karşı bu statta, bu atmosferde bu oyun bizi tatmin etti. Artık yeni sezon hazırlıklarına başlanılacak.