Mustafa Keçeli: Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor

Süper Lig’in 37. haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor’a 3-2 mağlup oldu.

Mücadele sonrasında Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLYACAĞIZ"

Beklemedikleri bir skor aldıklarını belirten Keçeli, şu şekilde konuştu:

Kazanırsak, lig üçüncülüğü ve dördüncülüğü için ufak bir şansımız vardı. Beşiktaş ve Samsunspor'un puan kaybını bekleyecektik. Maça iyi başladık. Çok pozisyonumuz var. İlk yarıyı 2-1 önde tamamladık. İkinci yarıda kontrataktan 2 gol yedik. Ummadığımız ve beklemediğimiz bir skor. Sezonu 5. sırada bitirdik. UEFA Konferans Ligi'ne gidiyoruz. İyi bir sezon geçti. Son haftada Galatasaray maçını da kazasız ve belasız bitirip yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız.