Mustafa Temel Bozbağ: Her alanda kadınlarımızı en yukarılarda görmek istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup maçları sonrası A Milli Kadın Futbol Takımı’nın performansı ve gelecekteki planlar doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

"KADIN FUTBOLUNU DAHA DA YUKARIYA TAŞIYACAK ADIMLARI DİKKATLİCE HAZIRLIYOR"

Kadın futbolunu daha da yukarılara taşımak istediklerini kaydeden Bozbağ, şu şekilde konuştu:

"TÜRK KADIN FUTBOLU ÖNÜMÜZDEKİ 4 SENEDE ÇITAYI ÇOK DAHA YUKARIYA TAŞIYACAK"

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın play-out maçında karşısına çıkacak rakibi mutlaka yeneceğine inandığını söyleyen Mustafa Temel Bozbağ, şu ifadelerde bulundu:

UEFA Uluslar B Ligi'nde Slovenya ile Sivas'ta oynadığımız karşılaşmada Türk kadın futbol tarihinin taraftar rekoru kırıldı. Ülkemizin insanları her alanda kadınlarımızı en yukarılarda görmek istiyor. Türk kadını da kadim tarihimizde milyonlarca örnekle yer aldığı gibi mücadele ettiği her alanda tırnaklarıyla kazıya kazıya mutlak suretle başarıya ulaşıyor. UEFA Uluslar C Ligi'nde yenilgisiz ve gol yemeden 6'da 6 yaparak sergilediği performansla B Ligi'ne yükselen Ay-Yıldızlılarımız, 6 maç sonunda bugün itibarıyla üzerine düşeni yapmıştır. FIFA Dünya Sıralaması'na baktığımızda bugün itibariyle en altta olan Türkiye, B Ligi'nde kalabilmek adına play-out oynama hakkı kazandı. 6 maçın hepsini izledim. Bu takım herkesi şaşırtacak şekilde sahada gerçekten dişiyle, tırnağıyla mücadele etti. Çok şanssız bir şekilde grubun en başarılı takımı İrlanda Cumhuriyeti iki defa elimizden kaçtı. Slovenya maçlarının ikincisinde kora kor oynadık. Yunanistan maçlarında ise galip gelmeyi bildik. Şimdi önümüzde play-out maçları var. İnanıyorum ki A Milli Kadın Futbol Takımımız, play-out'ta karşımıza çıkacak olan Kosova ya da Kıbrıs Rum Kesimi'ni mutlak suretle yenecek ve UEFA Uluslar B Ligi'nde kendisine yer edinecektir. Malum ki gerçek başarılar bir anda olmuyor. Hamur, yoğrula yoğrula bir kıvama ulaşıyor. Bu takım da şu an yoğrulma aşamasında. Ama 4 senede koşar adım ilerleyen Türk kadın futbolu, önümüzdeki 4 senede çıtayı çok daha yukarıya taşıyacak ve mutlaka bir büyük turnuvada kendisine yer edinecektir.