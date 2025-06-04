Mustafa Temel Bozbağ: Her alanda kadınlarımızı en yukarılarda görmek istiyoruz

DHA

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup maçları sonrası A Milli Kadın Futbol Takımı’nın performansı ve gelecekteki planlar doğrultusunda açıklamalarda bulundu.

"KADIN FUTBOLUNU DAHA DA YUKARIYA TAŞIYACAK ADIMLARI DİKKATLİCE HAZIRLIYOR"

Kadın futbolunu daha da yukarılara taşımak istediklerini kaydeden Bozbağ, şu şekilde konuştu:

Tabii ki bu ilerlemenin en büyük fitilini büyük takımlarımız, kadın futbolunda şube açarak yaktılar. Milli takımlarımızın başarılı çıkışıyla paralel olarak ligimizde de kalite gün be gün yükseldi. 2 yıldır şampiyonluğun son haftada kazanıldığı bir lig yarışı izledik. İyi futbolcuların gelişiyle birlikte oyuncuların bireysel performansları da yukarı çıktı. Biz de şimdi FIFA ve UEFA'nın dünyadaki stratejileri ile paralel olarak ülkemizde kadın futbolunu daha da yukarı taşımak istiyoruz. FIFA ve UEFA açıkladıkları yeni planlarla kadın futbolundaki maddi kaynakları çok yukarılara çekti. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nden sonra Kadınlar UEFA Kupası'nın da hayata geçiyor olması, 55 Avrupa ülkesine çok ciddi bir mesajdı. UEFA ile senkronize bir şekilde ilerleyen yönetim kurulumuz da bu adımlara paralel olarak kadın futbolunu daha da yukarıya taşıyacak adımları dikkatlice hazırlıyor.

"TÜRK KADIN FUTBOLU ÖNÜMÜZDEKİ 4 SENEDE ÇITAYI ÇOK DAHA YUKARIYA TAŞIYACAK"

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın play-out maçında karşısına çıkacak rakibi mutlaka yeneceğine inandığını söyleyen Mustafa Temel Bozbağ, şu ifadelerde bulundu: