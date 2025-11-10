Nahit Eren: Teknik heyetimize, futbolcularımıza güvenimiz sonsuz

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Şehmus Özer Tesisleri’ndeki kulüp binasında basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya gazeteciler ile kulüp yöneticileri katıldı.

"ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"

18 Ekim'deki kongreden sonra göreve başladıklarını belirten Başkan Eren, "Yeni yönetim kurulumuzla birlikte çalışmalarımızı başlattık. Bizlerin ya da kamuoyunda tartışıldığı kadar çok da kolay olmadığını hepiniz siz değerli basın mensupları çok iyi biliyorsunuz. Çünkü neden, yıllardır Amedspor'u ve kentteki spor alanını takip eden birçok değerli basın mensubu da aramızda, spor yorumcusu aramızda. Bu anlamda zor bir alan ve kısa vadede bu ağır sorumluluk gerektiren alanda müdahaleler yapmak ya da değişiklikler yapmak biraz güç. Ama Sportif, başarı konusunda malumunuz biz göreve geldiğimizde, çok kısa bir süre önce, yeni bir teknik heyetle anlaşmıştı ve bu teknik heyetten futbolcularımız ve kulübümüz, çalışmalarına başlamıştı. Biri evimizde, bize göre talihsiz bir beraberlik ama ikisi deplasmanda olmak üzere toplam 3 galibiyet ve 3 puanla neticelenen karşılaşmalarımız oldu. Ben bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Bizim teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Futbolcularımıza güvenimiz sonsuz. Hedeflediğimiz amaca göre, bu kısa süredeki puanlarımız bizi Süper Lig hedefi konusunda daha da umutlandırdı ve bu hedefe daha da yakınlaştırdı. Bu ligler gerçekten çok zor ligler, takımların neredeyse tamamına yakını birbirine denk takımlar. Her gün çok sürpriz sonuçlarla anında karşılaşabiliyoruz. Zorlu ama bizi bu zorlukta bizi hedeflerimizden asla geri bırakacak kadar zorlu değil." dedi.

"SPORTİF BAŞARILAR TEK BAŞINA AMEDSPOR'UN HEDEFİ OLAMAZ"

Sportif başarıların tek başına Amedspor'un hedefi olmaması gerektiğini belirten Başkan Eren, "Tabii ki sportif başarılar Amedspor'daki kurumsallaşma açısından önemli bir motivasyon kaynağı. Toplumun desteği, Amedspor’un sportif başarılarla birlikte kendi ekonomik gücünü oluşturabilmek ve kaynaklarını oluşturabilmek için çok önemli bir kriter. Bunu çok iyi gözlemleyebildik. Ama dediğim gibi bizler salt sportif başarılar ya da sahada bekleneni karşılamadığımız durumda da kulübü eleştirecek, kulübü değer yargılarından ya da kimliğinden koparan bir pozisyonda yapılan yorumlara ve eleştirilere de biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede, müsabakalarda takımların sahaya pankartla çıkma konusunda nasıl ve ne şekilde çıktığı aslında sizin gibi, olaya, konuya hakim olanlar tarafından biliniyor. Bizim normal zamanlarda bile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kendi özgü ya da sosyal sorumluluk projemiz kapsamında yaptığımız her etkinlikteki pankart tabii ki de Türkiye Futbol Federasyonu'na önceden bildirilmek suretiyle gerçekleşiyor." diye konuştu.