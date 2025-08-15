Napoli, Iğdır FK'nın genç golcüsü Özder Özcan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürerken, Türkiye'deki kulüplerle ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Süper Lig devleri transferlerini bir bir açıklarken 1. Lig ekibi Iğdır FK, sürpriz bir görüşmeyle gündeme geldi.

NAPOLI'YLE ANLAŞMA ÜZERE...

Ünlü gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; Iğdır FK'da forma giyen forvet Özder Özcan, İtalya Ligi Serie A devi Napoli'ye transfer olmak üzere...

Haberin devamında Napoli'nin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

GENÇ TAKIMDA OYNAYACAK

Ayrıca haberde, Özcan'ın Napoli'nin genç takımı olan Primavera'da oynamak için sabırsızlandığı belirtildi.

İtalyan ekibinin, Özder Özcan'ı önce genç takıma alacağı ve sonrasında gelişimini takip ederek oyuncuyu değerlendireceği kaydedildi.

SEZON BAŞINDA GELMİŞTİ

Hollanda'da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag'ın U19 Takımı'ndan 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK'ya imza atmıştı.

U17 VE U18 MİLLİ TAKIMLARINDA OYNADI

Türkiye'nin U17 Milli Takımı'nda 15 maça çıkan Özcan, 3 gol kaydetti.

U18 Milli Takımı'nda ise 11 maçta boy gösteren Özder Özcan, 2 gol atma başarısı göstermişti.