Napoli'nin, Galatasaray'ın tekliflerini reddetme nedeni belli oldu

Serie A'nın son şampiyonu Napoli, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Victor Osimhen'i henüz takımdan göndermeye ikna olmuş değil.

İtalyan devinin Galatasaray'ın Osimhen tekliflerini neden sürekli reddettiği ayrı bir muammaydı.

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

'BAŞKA KULÜPLER DE DEVREYE GİREBİLİR DÜŞÜNCESİ'

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli Başkanı De Laurentiis'in Victor Osimhen için devreye girecek başka kulüplerin de olduğunu düşündüğü belirtildi.

Napoli'nin Osimhen'den daha yüksek bir bonservis veya peşin paranın daha yüksek olduğu bir teklif alabileceğini düşündüğü, Galatasaray Osimhen transferini olabildiğince geciktirmeye çalıştığı ifade edildi.

GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

Öte yandan Sarı-kırmızılılar, Osimhen için yeni bir teklif daha yaptı.

Galatasaray, Nijeryalı yıldız için 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euronun ise iki taksit halinde Napoli'ye ödemek istiyor.

Sarı-kırmızılıların bu teklifine Napoli'den henüz bir cevap gelmedi.