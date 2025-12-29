TFF'de bahis dosyaları: 70 futbolcunun itirazı reddedildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis faaliyetleri kapsamında hak mahrumiyeti cezası alan futbolcuların itiraz dosyalarını ele aldı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul son toplantısında 70 futbolcunun başvurusunu görüştü.

CEZALAR OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Yapılan değerlendirmede, verilen kararlarda usul, esas ve sübut açısından herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı ifade edildi. Bu doğrultuda Tahkim Kurulu, futbolcuların itirazlarını oy birliğiyle reddetti.

HAK MAHRUMİYETİ CEZALARI GEÇERLİ

Açıklamada ayrıca, futbolculara verilen 3 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarının aynen onandığı ve yürürlükte kalacağı bildirildi.