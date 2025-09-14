Nazillispor'un başkanı 1 yıl ceza aldı maçı vinçten izledi

TFF 2'nci Lig'de yer aldığı dönemde 2023-2024 sezonunda 28 Nisan 2024 tarihinde oynanıp golsüz sona eren Ankaraspor maçında, "Müsabaka sonucunu etkilemesi" ve bahis gerekçesiyle rakiple birlikte 1.5 yıl sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Nazillispor'da futbolcular ve Başkan Şahin Kaya'ya verilen cezalar Tahkim Kurulu'nda onanmıştı.

ŞİKEDEN 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALDI

Kulübünün şike yapmakla yargılandığı 28 Nisan 2024'te 2'nci Lig'de oynanan Ankaraspor deplasmanında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya'yı bu ceza da durdurmadı.

Nazilli İlçe Stadı'nın kapalı olması nedeniyle iç saha maçına Didim'de çıkan Nazillispor'da Başkan Şahin Kaya, vinç kiralayarak maçı stat dışından vinçin üzerinde izledi.

KİRALADIĞI VİNCİN ÜZERİNDE MAÇI İZLEDİ

Hak mahrumiyeti cezası nedeniyle stada giremeyen Şahin Kaya, stat dışından maçı izleyerek takıma destek oldu.

Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Başkan Şahin Kaya, "Kendi sahamızın kapalı olması nedeni ile Didim İlçe Stadı'nda oynadığımız Denizli İdmanyurdu karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak ligin ikinci karşılaşmasında uzatma dakikalarında tek puan aldığımız için sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki maçlarımızda da oyuncularımızın atacakları gollerle ve alacağımız sonuçlarla taraftarlarımızı sevindireceğiz. Hedefimiz bu" dedi.