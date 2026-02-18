Abone ol: Google News

Necip Uysal, ikinci kez baba oldu

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu. Uysal, bebeğine Demir ismini verdi.

Yayınlama Tarihi: 18.02.2026 13:59
  • Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, ikinci kez baba oldu.
  • Uysal, sezon sonunda kariyerini noktalayarak futbolu bırakma kararı almıştı.
  • Yeni doğan oğluna Demir ismini veren Uysal ve eşi Nur, kulüpten tebrik aldı.

Beşiktaş’ın futbol planlamasında yer almayacağını belirttiği Necip Uysal, sezon sonunda kariyerini noktalama kararı verdiğini duyurmuştu.

Beşiktaş forması altında futbolu bırakacak olan Necip Uysal'a bebek müjdesi geldi.

Beşiktaş Kulübü, 35 yaşındaki oyuncunun ikinci kez baba olduğunu duyurdu.

"SAĞLIKLI VE MUTLU BİR ÖMÜR DİLERİZ"

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal'ın eşi Nur Uysal, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Uysal çifti bebeklerine Demir ismini verdi. Necip-Nur Uysal çiftini tebrik eder, Demir bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." denildi.

