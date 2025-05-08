Haber Merkezi
Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, derbi sonrası sergilenen coşkuda dikkat çeken bir fair play hareketine imza attı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Gedson Fernandes'e "üçlü" çektirmeye hazırlandığı sırada Uysal, rakibe saygı adına Portekizli futbolcuya eliyle uyarıda bulundu ve üçlü çektirmemesini işaret etti.
YAPTIĞI HAREKETLE TAKDİR TOPLADI
Bu anlamlı hareket, sosyal medyada hızla yayılarak geniş yankı uyandırdı.
Beşiktaşlı ve futbolseverlerin büyük takdirini toplayan Uysal'a yüzlerce destek ve teşekkür mesajı geldi.
FAIR PLAY ÖDÜLÜ VERİLECEK
Öte yandan Uysal'ın bu anlamlı hareketine fair play ödülü verileceği ifade edildi.
İLGİLİ HABER Necip Uysal'dan Gedson Fernandes'e üçlü uyarısı!
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış