Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Süper Lig'in 34. hafta derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, Beşiktaş 1-0 kazandı.

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü, 44. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Öte yandan karşılaşmanın 36. dakikasında Beşiktaş adına Gedson Fernandes, penaltı vuruşundan yararlanamadı.

TARAFTAR FUTBOLCULARI ÇAĞIRDI

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaş taraftarı, stadyumda kendileri için ayrılan yere futbolcuları çağırdı.

NECİP'TEN GEDSON'A UYARI

Taraftarın Gedson Fernandes'e üçlü çektirmeye hazırlandığı sırada Necip Uysal'dan, Portekizli yıldıza onay çıkmadı.

Necip, eliyle Gedson'a üçlü çektirmemesini işaret etti.

Portekizli isim de kaptanın bu uyarısı sonrası tribünlere eliyle üçlü çektirmeyeceğini işaret etti.

FENERBAHÇE TARAFTARI TAKDİR ETTİ

O anlar sosyal medyada viral olurken, Necip Uysal'ın Fenerbahçe'ye saygısızlık olmaması adına üçlü çektirilmesine izin vermediği yorumları yapıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, milli oyuncuyu takdir ettiği yüzlerce paylaşım yaptı.