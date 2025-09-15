Abone ol: Google News

Nelson Semedo, geri döndü! Fenerbahçe, Alanyaspor mesaisine başladı

Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de sakatlığı sona eren Nelson Semedo antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 15.09.2025 14:57
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

BİREYSEL ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.

HAZIRLIKLAR SONA ERECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

