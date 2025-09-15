Nelson Semedo, geri döndü! Fenerbahçe, Alanyaspor mesaisine başladı

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 17 Eylül Çarşamba günü Alanyaspor'u konuk edeceği erteleme maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
BİREYSEL ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ
Çift kale maçlarla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.
TAKIMLA ÇALIŞTI
Sakatlığı sona eren Nelson Semedo'nun antrenmanın tamamında takımla çalıştığı kaydedildi.
HAZIRLIKLAR SONA ERECEK
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.