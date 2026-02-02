Nelson Semedo: Harika bir galibiyet elde ettik

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada ceza sahası dışından Marco Asensio ve 75. dakikada Dorgeles Nene attı.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAĞINI BİLİYORDUK"

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor'dan övgüyle bahseden Semedo, "Harika bir galibiyet elde ettiğimizi söylemek istiyorum. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi hazırlanmış bir takıma karşı oynadık. Taraftarları da bana göre iyi bir destek verdi, bizim taraftarımız da müthiş destek gösterdi bugün. Her zaman bizimleler. Onlara teşekkür ederim. Zor olacağını biliyorduk ama mental ve fiziksel olarak hazırdık. Herkes katkı sağladı. Sonuçtan dolayı çok mutluyum, mutluyuz. Daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.