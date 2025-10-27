Nelson Semedo: Sahada herkes çok iyi çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası sarı-lacivertli ekipte Nelson Semedo, konuştu.

"BİZ BİR TAKIMIZ"

Takım olarak iyi iş çıkardıklarını söyleyen Portekizli savunmacı, "Öncelikle ben takımımı tebrik etmek istiyorum. İyi, sıkı antrenmanlar yapıyoruz daha iyi olmak adına. Bugün topla iyiydik, iyi işler yaptık ve şanslar yarattık. İlk yarıda 2-0 yaptık ve ikinci yarıda iyi bir şekilde geri döndük. Şunu da söylemek gerekiyor, Gaziantep iyi bir takım ve iyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Herkesi tebrik etmek istiyorum. Sahada herkes çok iyi çalıştı, takım olduğumuzu göstermiş olduk. Biz 25 kişilik kadroyuz, bugün 11 kişi oynadı. Biz bir takımız ve bugün 11 kişi oynadı. Herkes çok iyi çalışıyor. İyi bir galibiyet elde ettik." sözlerini sarf etti.

"NET OLMAYA ÇALIŞAN BİRİSİYİM"

Son olarak deneyimli sağ bek, "Ben her zaman net olmaya çalışan birisiyim. İyi maç oynamadıysak, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Konuşmaya gayret gösteriyorum, net olmaya gayret gösteriyorum. Bugün herkesi tebrik etmek istiyorum. Herkes iyi iş çıkardı. Sahada bu şekilde olmalıyız zaten. Saha dışında da birlikteliğimizi sürdürmeliyiz. Bu anlamda hem sahada hem de saha dışında böyle olmalıyız. Düzeltmemiz gereken şeyler de var ama iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takımı da tebrik ediyorum tekrardan." ifadelerini kullandı.