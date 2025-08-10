Nelson Semedo'dan Şampiyonlar Ligi mesajı!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Feyenoord'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı akşamı saat 20.00'de sahasında Hollanda temsilcisini konuk edecek.

Bu kritik sınav öncesinde Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

"BİZLER İNANIYORUZ, TARAFTARLARIMIZ DA İNANSINLAR"

Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirten Semedo, şunları dedi:

Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediklerini belirten savunma oyuncusu, şu açıklamayı yaptı:

İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam yaratacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, %100’müzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi’nde olmak istiyoruz.