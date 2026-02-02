Dorgeles Nene’den son 2 maçta 2 gol

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Nene, 61. dakikada Anthony Musaba’nın yerine dahil oldu.

OYUNA GİRDİ, GOLÜNÜ ATTI

23 yaşındaki oyuncu, 75. dakikada Nelson Semedo’nun pasında fileleri havalandırdı.

Nene, bu golle ligdeki gol sayısını 5’e çıkardı.

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA DA ATTI

Geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında da gol sevinci yaşayan kanat oyuncusu, üst üste 2 maçta da takımı adına gol kaydetti.

"ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Dorgeles Nene, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Nene, "Zor geçeceğini biliyorduk ve kolay olmayacağının farkındaydık. Takım olarak iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. 3 maçtır galibiyet alamıyorduk ve bu anlamda da çok önemli bir galibiyet oldu. Taraftarlarımız için de bir parantez açmam gerekiyor. Her zaman arkamızdalar ve bize destek oluyorlar. 3 puan için mutluyuz ama çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DETAYLAR ÖNEMLİ"

İkinci golde Semedo'nun yerden pasını yorumlayan Nene, "Bütün noktalar, detaylar önemli bu konuyla ilgili olarak. Bazı durumlarda yerden orta yapmanız gerekiyor, bu pozisyonla ilgili. Gol atabilmek için hangisi uygunsa o andaki şarta göre değerlendirmek gerekiyor." dedi.