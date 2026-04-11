N'Golo Kante'den Kayserispor'a nefis gol

Kayserispor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan şampiyonluk yarışı ve alt sıraları yakından ilgilendiren kritik müsabakanın ilk yarısı harika bir gole sahne oldu.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Fransız yıldız orta saha N'Golo Kante, ceza sahasının dışından nefis bir gole imza attı.

GOL NASIL GELİŞTİ?

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Kerem'in ortaladığı topu savunma kafayla karşıladı, ceza yayının gerisine açılan topa Kante sağ ayağının üstüyle gelişine vurdu.

Sekerek giden top, sağ alt köşeden ağlarla buluştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)