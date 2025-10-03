Nicolo Zaniolo'dan kariyeriyle ilgili sözler: Hata yaptım

Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınından La Repubblica'ya açıklamalarda bulundu.

Zaniolo, Roma’dan ayrılış sürecinde zorlandığını itiraf ederken Udinese’de kendini daha olgun hissettiğini söyledi.

Zaniolo, kariyerinde yaptığı hataları da kabul ederek Roma’dan ayrıldığında büyük bir acı yaşadığını itiraf etti.

KARİYERİYLE İLGİLİ İTİRAFLARDA BULUNDU

İşte Zaniolo'nun sözleri...

Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udine ve Udinese'de kendimi harika hissediyorum.



Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum. 3-4 yıl önce, davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum.



Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum, böyle devam etmeliyim."

"KENDİMİ FAZLA ABARTARAK HATA YAPTIM"

"Tekrar yapmayacağım bir şey var mı? Elbette, herkesin pişmanlıkları vardır. Bir yandan, bu noktaya gelmemin sebebinin, böyle olması gerektiği için olduğunu düşünüyorum. Kariyerimde birçok hata yaptığımı da biliyorum.



Bunun bir kısmı, başından beri maruz kaldığım aşırı medya ilgisi ve katlamak zorunda olduğum baskıdan kaynaklanıyor.



18 yaşında, Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım! Yaptığım birçok hata bundan kaynaklanıyor. Şimdi bunların farkındayım. Geri dönsem bunları tekrar yapmazdım.

"ROMA'DAN AYRILMAK BANA ACI VERDİ"

Belki dışarıdan Roma'dan ayrılmak zorunda kalmanın bana ne kadar acı verdiğini kimse fark etmemiştir! Roma benim sevdiğim bir kulüp ve öyle olmaya devam ediyor. Kulüp yönetiminden ve insanlardan ayrılmak benim için çok zor oldu. Belki bunu dışarıya yansıtmadım çünkü duygularımı içinde tutmayı tercih ediyorum.



Biri bana yardım etti mi? Ailem. Her şey çok karmaşık olduğunda, sizi seven insanların bir elin parmaklarını geçmeyeceğini anlarsınız.

Galatasaray'dan Udinese'ye satın alma opsiyonuyla transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde şu ana kadar 4 maçta forma giydi ve 1 gol attı.