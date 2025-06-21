Nicolo Zaniolo'ya 3 talip birden

Galatasaray'ın son olarak Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan takımında 13 maça çıkan ve gol katkısı veremeden sezonu tamamlayan Zaniolo'nun Fiorentina'da kalması beklenmiyor.

FIORENTINA OPSİYONU KULLANMAYACAK

Mor Menekşeler, yıldız futbolcunun 15.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Galatasaray'da kalması da pek olası görünmeyen 25 yaşındaki hücum oyuncusunu 3 kulübün yakından takip ettiği ileri sürüldü.

3 TAKIM İLGİLENİYOR

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Zaniolo ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'ın yanı sıra İngiltere'den Sunderland ve İspanya'dan Villarreal de ilgileniyor ve futbolcunun transferi için pusuda bekliyor.

Galatasaray'ın Şubat 2023'te Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo; Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiralık olarak gönderilmişti.

İtalyan futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.