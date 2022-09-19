Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendiren Nihat Kahveci, teknik direktör Jorge Jesus'un performansından övgüyle bahsetti.

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, TRT Spor'da Fenerbahçe - Alanyaspor maçının değerlendirmesini yaptı.

Kahveci, Jesus ve Fenerbahçe'den övgü dolu sözlerle bahsederken rakip takım taraftarlarından da tepki aldı.

"Stat kapasitesini artırın"

Canlı yayında Ali Koç'a seslenen Nihat Kahveci, "Ali Koç, bu futbolla stadı Santiago Bernabeu gibi 6 kat yapsa dolar. Bir an önce kapasiteyi arttırırsa iyi olur. Ligin 6. haftası, çok erken. Fenerbahçe şampiyon olur ya da olmaz. Yarından itibaren ben olsam Jesus ile 2-3 sene sözleşme imzalarım. Jesus'un performansından memnun olmayan bir tane bile Fenerbahçe taraftarı yoktur." dedi. Bu sözler sosyal medyada da gündem oldu.

Nihat Kahveci: Fenerbahçe bir an önce stadın kapasitesini artırsın - İZLE



"Bu takımı nasıl analiz edeceksin"

Öte yandan Jesus'un sık sık kadroyu değiştirmesini de öven efsane futbolcu, "Analizi en kolay ve en zor olan iki takımın karşılaşmasını izledik. Lincoln oynayacak diyorsun Rossi oynuyor, Batshuayi oynayacak diyorsun Pedro oynuyor. Mert Hakan var takımın komutanı deniyo Arao oynuyor. Sen bu takımı nasıl analiz edeceksin. 30 oyuncu analiz etmen gerekiyor, kimin oynayacağı belli değil ve iyi oynamışken değişiyor, oynayanlar da kimseyi aratmıyor." şeklinde konuştu.

"1'den 90'ıncı dakikaya kadar aynı oyun"

Sarı-lacivertlilerin sürekli gol aradığını belirten Kahveci, "Crespo muhteşem bir gol attı, Rossi aynı şekilde. İrfan Can formayı kaptıracak mıyım diyor nefis goller atıyor. Oyuna girenler aynı şekilde birbirine vererek atıyor. 60'ta 2 değişiklik yapıyorlar. 5 atıyor 6'yı arıyorlar. Maç bitti gidin bakın hala atak yapıyor olabilirler yani. Dakika 1 dakika 90 aynı oyun. İstek arzu hep aynı. Bunu sağlayan da Jesus." ifadelerini kullandı.

Farioli'ye eleştiri

Son olarak Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli'yi de eleştiren eski milli oyuncu, "Geçen sezon 2-0'da taraftar ıslıklarken bunu söylüyorduk. Bunu görmek istiyor herkes. Farioli kendi geleceği adına ikinci üçüncü planını yapmalı. Yan pas kaptırıyorsun sürekli. Ne yaparsan yap geride top kaptırma. Kadıköy'de yan pas yaparsan bu kadar sonucu da böyle olur işte" diyerek sözlerini noktaladı.