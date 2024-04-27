Aziz Yıldırım'dan YDK Başkan Adayı Nihat Tokat'a tepki! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe YDK Başkan Adayı Nihat Tokat'ın 'Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım' sözlerine kızdı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısına katıldı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen, kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, YDK başkan adayları Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan, Nihat Tokat ve YDK üyelerinin katıldığı toplantıya gelen Yıldırım, 6 yıl sonra ilk defa divan toplantısına katıldı.

Tekneyle alan gelen Yıldırım'ın yanında, eski yöneticileri de yer aldı.

Büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, oyunu kullanmak için üyelik kartını aldıktan sonra oy kullanma işlemine geçti.

Yıldırım'dan Nihat Tokat'a tepki

Aziz Yıldırım, 'Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ı barıştıracağım' diyen Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat'a tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım, "Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum, ismim üzerinden 'Onu bununla barıştırırım' diye propaganda yapmayın, benim adıma da konuşmayın" ifadelerini kullandı.