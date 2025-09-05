Nijerya'da milli takım kampına katılan Victor Osimhen'i özel tim korudu

Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ve Beşiktaş'ın yeni transferi Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmişti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, milli takım kampı için ülkesi Nijerya'ya gitti.

Osimhen'ın takım otobüsünden inerken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

TERÖR OLAYLARI ZİRVE YAPTI

Görüntülerde, takım otobüsünün özel bir tim tarafından korunduğu görüldü.

Geçtiğimiz günlerde Nijerya’nın kuzeybatısında ordu ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda, onlarca çete üyesi öldürülmüştü.

OSIMHEN'İ ÖZEL TİM KORUDU

Öte yandan ülkedeki terör eylemlerinin, çok sayıda can kaybına neden olduğu biliniyor.

Son olarak Nijerya'da terör eylemlerinin yanı sıra silahlı çetelerin saldırıları da artarak büyük bir güvenlik krizi yaratıyor.