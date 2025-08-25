Nurettin Açıkalın: En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-0 yenilen Kayserispor'un başkanı Nurettin Açıkalın, en kısa sürede takımın eksikliklerini tamamlayacaklarını söyledi.

Kayseri Stadyumu'ndaki müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Açıkalın, takımın eksik yanları olduğunu belirtti.

"EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Açıkalın, şunları dedi:

Genel olarak takımımız, takım şeklinde oynamayı bir şekilde başardı ama son vuruşlarımızda özellikle ceza sahasında etkili olamadığımız anlar oldu. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız.

"STADIMIZ DOLUYDU"

Bir gazetecinin "Bilet fiyatları gündem olmuştu. Bugün maça ilgiyi nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine Açıkalın, şu şekilde konuştu:

Görüldüğü üzere stadımız doluydu. Biz hemşehrilerimizden destek anlamında fiyat açıklaması yaptık. Maç öncesi de söylemiştim. Yani bu stadyumda 1600 kişi misafir arkadaşlar. Geri kalanı Kayserili hemşehrilerimiz. Onlar da takımına sahip çıktı.

Takıma takviye konusunda da değinen Açıkalın, transfer yapmanın "uzun ve meşakkatli" olduğunu, takım için en değerli oyuncuyu kadroya kazandıracaklarını dile getirdi.

"MÜCADELE ETTİKTEN SONRA HATALAR OLABİLİR"

Transferlerden memnun olduğunu vurgulayan Açıkalın, sözlerini şöyle tamamladı: