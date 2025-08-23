Nurettin Açıkalın: Galatasaray büyük bir takım

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine, teknik direktör Markus Gisdol'un mesleki kariyerine ve tecrübesine güvendiklerini ve bu yüzden göreve getirdiklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin başına takıma uygun bir teknik adam getirmenin önemini vurgulayan Açıkalın, şu şekilde konuştu:

Takımımıza uygun bir teknik anlayış olması çok önemliydi. Biz de o yönde karar verdik diye düşünüyorum. Oyuncuların, Gisdol'un gelmesiyle birlikte taze kan ve heyecan bulduğunu düşünüyorum. Hocamızın lider bir duruşu var. Oyunculara verimli bir teknik direktör olacağına inanıyorum.

"EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Açıkalın, verimli bir transfer süreci geçirdiklerini, 9 yeni oyuncunun 7'sinin ilk maçta forma şansı bulduğunu anlattı.

Transfer arayışlarının sürdüğüne dikkati çeken Açıkalın, şöyle konuştu:

9 yeni ismi takıma kazandırdık ama diğer taraftan da iskelet kadromuzu muhafaza ettik. Biz iskelet kadroya ilave yaptık. Transfer süreci eleştiriler aldık. Teknik heyetimiz ve sportif direktörümüz Muhammed Türkmen başkanlığında yapılan araştırmalar sonucunda transferlerimizi gerçekleştirdi. Transfer tahtasının açılmasıyla beraber 8 transferi aynı gün ilan ettik. Sonradan da bir arkadaşımız daha katıldı. Tabi eksik olan yerlerimiz var. Herkesin gördüğü, bizim de gördüğümüz eksik yerler var. Onların üzerinde de çalışıyoruz. O eksikleri tamamlayacağız.

"BİZİM İLK MAÇIMIZDI"

Ligde geçen hafta Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıklarını anımsatan Açıkalın, Başakşehir gibi önemli bir deplasmandan 1 puanla gelmenin sevindirici olduğunu söyledi.

Karşılarında daha önce Avrupa maçları oynamış bir takım olduğunu anımsatan Açıkalın, şu ifadeleri kullandı:

Onlar lige bizden önce başlamışlardı. Bizim ilk maçımızdı. Bu maçta 9 transferimizin 7'si forma şansı buldu. Takımımızın oyununu beğendik. Tabii daha eksiklerimiz var. Oyuncuların birbirlerine uyum süreci var. Sonuçta bir gün önce transfer ettiğimizi ertesi gün maça çıkarttık. O yüzden eksikler muhakkak var ama bunları giderilebilecek, çalışılırsa telafi edilebilecek eksiklikler olarak görüyoruz. O yüzden takımımızın oyunundan da transferlerimizden de memnunuz.

"KAYSERİSPOR SIKINTILI SÜREÇLERİ TEKRAR YAŞASIN İSTEMİYORUZ"

Açıkalın, Kayserispor'un önemli hedefleri olan bir kulüp olduğunu ancak bu hedeflere ulaşmak için acele kararlar alınmaması gerektiğini belirtti.

Kayserispor'un her platformda rakipleriyle korakor mücadele edebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Açıkalın, şu değerlendirmede bulundu:

Kayserispor sıkıntılı süreçleri tekrar yaşasın istemiyoruz. Allah bir daha göstermesin, sıkıntılıydı, stresli günlerdi. Tabii ki mali tablolarımızı bozmadan, daha önce yaşadığımız kötü tecrübelerimizi yaşamadan en üst seviyelerde ligi bitirmek istiyoruz. Her taraftarımızın gönlünden Avrupa geçer, Türkiye Kupası geçer. Tabii ki takımımız iyi yerlerde olsun ama bunların hiçbiri bir anda olacak işler değil.

"ÖNCE KAYSERİSPOR DİYORUM"

Hem transfer hem de eski borçların kapatılması sürecinde kendilerine destek olanlar kadar önlerine duvar örenleri de gördüklerini dile getiren Açıkalın, Kayserispor'un transfer tahtası açılmasın diye dua edenlere şahit olduğunu söyledi.

Şehrin takımına daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Açıkalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burayı 11 futbolcunun oynadığı bir kulüp olarak görürsek Kayserispor'u yanlış yerden görürüz. Kayserispor, sorumluluk projesidir. Kayserispor, şehir için çok büyük bir markadır. Yarın Galatasaray'ı misafir edeceğiz. Şehirdeki ticari hareketlenmeye hepimiz şahit olacağız. Muhakkak çevre illerden de gelenler olacak. Kayseri'de ne yazık ki 'Biz toptan uzak duruyoruz.' cümlesini çok duyuyorum. Bunu da ben bir kaçış cümlesi olarak görüyorum. Kayserispor olunca 'Toptan uzak duruyoruz.' diyenler başka takımların bayrağını sallıyorlar. Onları da görüyoruz. O yüzden her şeyden önce şehrimizi desteklemelerini bekliyoruz. Şehrimizin takımını desteklemelerini bekliyoruz. Büyük takımları tutabilirler, sempati duyabilirler. Büyük takımlara karşı çocukluğundan beri bir aidiyet duygusu içerisinde olabilirler ama Kayserispor olduğu sürece herhangi bir başka takımla gönül bağı içerisinde olmalarını ben doğru bulmuyorum. Önce Kayserispor diyorum.

"KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Galatasaray maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Açıkalın, şunları kaydetti: