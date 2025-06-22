Nurettin Açıkalın: Kayserispor çok daha iyi yerlere layıktır

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Markus Gisdol için stadyumda imza töreni düzenlendi.

Törene katılan Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün hedefleri yönünde açıklamalarda bulundu.

"KAYSERİSPOR HEDEFLEDİĞİ GİBİ SAĞ SALİM LİMANA ULAŞMIŞTIR"

Açıkalın, şunları dedi:

Biten bir lig sürecinin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında değerli bir hocamızı Kayserispor Kulübü'ne kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Zorlu geçen bir lig maratonunun ardından Kayserispor hedeflediği gibi sağ salim limana ulaşmıştır. Daha önce de söylediğim gibi ligde kalmak Kayserispor'un hiçbir zaman hedefi olamaz, çok daha iyi yerlere layıktır. Bu hedefler istikametinde bugün ilk adımı atıyoruz. Türkiye'de Süper Lig tecrübesi olan, kariyerinde önemli başarıları olan değerli bir hocamız, Kayserisporumuzda çalışmayı kabul etmiş ve şehrimize gelmiştir. Bu süreçte tesislerimiz için çok olumlu görüşler bildirdi, gerçek anlamda güzel bir tesisimizin olduğunu söyledi.

"KULÜBÜMÜZE MADDİ KATKISI OLMUŞTUR"

Hull City ile anlaşan önceki Teknik Direktör Sergej Jakirovic'in kulübe maddi katkısı olduğunu kaydeden Başkan Açıkalın, şu ifadeleri kullandı:

Sözleşmeye bağlı olarak iki taraflı tazminatlarımız vardı. O vecibelerini yerine getirdiler, kulübümüze maddi katkısı olmuştur.

"TRANSFER ÇALIŞMAMIZ YAPILACAK"

Yeni sezon için transfer çalışmalarının yapılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Açıkalın, şu şekilde konuştu:

Transfer konusunda da kamp çalışmalarımız başlıyor. Kamp öncesinde sportif direktörümüzle beraber yürüttükleri çalışmalar var. Eksiklerimizi tabi ki birebir gözlemleyerek tespit edecekler. Eksik olan yerlerimize ne tür oyuncular, hangi oyuncuları almamız gerektiğini bütçemiz istikametinde karar verilecek ve transfer çalışmamız yapılacak.

"TRANSFER TAHTASININ AÇILMASI BİR SÜREÇ"

Kulübün transfer yasağı ile ilgili dosyalarının bulunduğunu ancak sürecin devam ettiğini dile getiren Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, şunları dedi:

Transfer tahtasının açılması bir süreç. Sanırım 9-10 civarında bir dosya var, bunun muhatapları var, karşılıklı anlaşma zeminleri var. Bunu her gün yürütüyoruz. Bununla ilgili 2 dosyayı anlaşmaya bağladık. Transfer tahtasını dosya sayısıyla adlandırmak yanlış. Bu süreç planladığımız istikamette ilerliyor. Transfer tahtası ile ilgili inşallah bir sorun yaşamayacağız.

"TAKIMIMLA BULUŞMA KONUSUNDA SABIRSIZLANIYORUM"

Kendisini sarı-kırmızılı takıma 2 yıllığına bağlayan imzayı atan Teknik Direktör Markus Gisdol ise, ligde üst seviyede olacak bir takıma geldiğini vurgulayarak şunları söyledi: