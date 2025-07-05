Nurettin Açıkalın: Sağlıklı bir fikstür çektik

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacaklarını ve galibiyet parolası ile sahaya çıkacaklarını dile getiren Başkan Açıkalın, taraftar desteği ile sezonun ilk iç saha maçında galibiyet almak için hazırlanacaklarını söyledi.

"SAĞLIKLI BİR FİKSTÜR ÇEKTİĞİMİZE İNANIYORUM"

Başkan Açıkalın, fikstür çekiminden rahat olduklarını da ifade ederek şunları dedi: