Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstürü

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, gerçekleştiriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimi, saat 15.00'te başladı.

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

YASAKLI HAFTALAR VE FİKSTÜR KISITLAMALARI

TFF'nin açıkladığı fikstür detaylarına göre yasaklı haftalar ve kısıtlamalar şöyle:

"Şampiyonlar Liginde yer alan takımlarımız ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımlarımızın bulunduğu 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.

Derbiler için yasaklı olarak belirlenmiş haftalar: (1-3-4-6-7-10-12-17) Milli Takım teknik ekibinin talebi doğrultusunda Eylül, Kasım ve Mart Milli müsabakaları öncesi (4 – 10 [27] – 12) haftalarda derbi oynanmayacaktır.

Sezonun ilk ve son haftasına derbi planlanmamıştır.

Avrupa’da farklı turnuvalarda oynayacak takımların, bir önceki slaytta belirtilen nedenlerden dolayı, 1-2-3-6-7 haftalarda kendi aralarında oynamaması gerekmektedir. Ancak ligin 2. haftası, Trabzonspor’un çekeceği numaraya göre, bir Trabzonspor derbisi için kullanılabilir bırakılmıştır.

Fikstür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.

Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.

İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda olacak.

Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.

Fikstürde çekilecek numaralara göre, İstanbul’da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek.

İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek.

Tüm takımların, bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı maçların en fazla 2 tanesi deplasmanda veya iç sahada olabilecek.

Hiçbir takım 5 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yapmayacak.

Hiçbir takım 6 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile maç yapmayacak.

İstanbul dengesinden dolayı, Eyüpspor ve Kasımpaşa kulüplerimizden sezon boyunca bir takım iç sahada iken diğeri deplasmanda oynayacak."