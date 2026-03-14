Nuri Şahin: Galatasaray'a karşı oynamak kolay değil

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'A KARŞI OYNAMAK KOLAY DEĞİL"

"10 KİŞİYLE İSTEDİĞİMİZ REAKSİYONU VEREMEDİK"

Mücadelenin 56. dakikasında Festy Ebosele'nin kırmızı kart gördüğünü hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

Maçı iki türlü okumak lazım. Maçın ilk yarısı istediğimiz gibi geçti. Galatasaray'ı bu atmosferde, bu formda kalemizden uzak tutmaya çalıştık. Ön alan baskısını da gayet iyi yaptık. İkinci yarıda ne yazık ki çok erken yediğimiz çift sarıdan kırmızı kart bizi bir kişi eksik bıraktı. Hemen arkasından gol yememiz ise bir hayal kırıklığına neden oldu. Ondan sonra ayağa kalkamadık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçları kazanmak istiyorsan anları çok doğru oynaman lazım. Karşındaki takım çok güçlü. Ne yazık ki 10 kişiyle istediğimiz reaksiyonu veremedik. Bu maçı unutup artık önümüze bakacağız. Galatasaray'a bugün için tebrikler, Avrupa'da da hem Galatasaray'a hem Samsunspor'a sonsuz başarılar diliyorum.