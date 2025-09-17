Nuri Şahin: Galibiyetle başladığımız için mutluyuz

Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETLE BAŞLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Galip geldikleri için mutlu olduklarını söyleyen Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Zor bir deplasman ve zor bir stadyum. Gol yemeden galibiyetle başlamak çok önemli. Parça parça da olsa 3 günün çalışmasını bugün gördük. Galibiyetle başladığımız için mutluyuz.

"DAHA FAZLA DİKİNE OYNAMAMIZ LAZIM"

Takımın başında ilk maçına çıkmasıyla birlikte kadro yapısını nasıl bulduğuna dair yöneltilen soruya ise Şahin, şu şekilde konuştu: