Nuri Şahin: Oyunu kontrol etmek istiyoruz

Süper Lig'in 6. haftasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, oyunculara güvendiğini belirterek, oyunu domine eden bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Turuncu-lacivertli ekibin başında ikinci maçına çıkan 37 yaşındaki teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIYI TAM OLARAK DOMİNE ETTİK"

Müsabakaya çok iyi başladıklarını belirten Şahin, şu şekilde konuştu:

İlk yarım saatte istediğimiz oyunu oynadık. Gol de attık. İlk yarıyı tam olarak domine ettik. İkinci yarıda talihsiz bir şekilde yediğimiz golün ardından biraz moral bozukluğu oldu. Oyunumuz biraz geriye gitti. Alanyaspor fiziksel olarak üstüne koydu. İkinci yarıdan çok memnun değilim. İlk 50-60 dakikada gayet olumluyuz. Gidecek çok yol var. İlk dönemimiz biraz sancılı geçecek. Takımın geri dönüşünden, oyunundan ve çabasından memnunum.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktaran Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı:

İyi bir takımız. Her hocanın prensibi ve oyun stili var. Sahaya odaklanmak istiyoruz. Kazanarak devam etme alışkanlığını pekiştirmek istiyoruz. Çok ümitliyim. Takımıma güveniyorum.

"BAŞAKŞEHİR'İN FELSEFESİNDE OYUNU DOMİNE ETME VAR"

Başakşehir'in felsefesine uygun bir oyun kimliği oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti: