Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

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Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor.

Zenit'ten 20 yaşındaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Mimovic, Zenit'ten ayrılıyor. Fenerbahçe ile yapılan kiralık anlaşmanın süresi sona erdi, Mimovic kulübüne geri dönecek. Zenit, Ongjen Mimovic'e teşekkür eder ve kariyerinde başarılar diler." denildi.

YABANCI SINIRI NEDENİYLE GÖNDERİLMİŞTİ

Fenerbahçe, devre arasında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Mimovic'i yabancı sınırı nedeniyle Zenit'e kiralık olarak göndermişti.

20 yaşındaki genç sağ bek, Zenit'te 6 maçta süre buldu.