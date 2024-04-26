Öğrenciler, Riva'da A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularıyla maç yaptı İstanbul'da bulunan çocuklar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15'er dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakada mücadele etti.

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DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki iş birliğiyle 22 Eylül 2023 tarihinde imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı bugün Riva'da gerçekleştirildi.

Riva’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri’ndeki törene; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Futbol Gelişim Projesi 16 İl Spor Koordinatörü, Projeye katılan yaklaşık 500 öğrenci ve üniversite rektörleri katıldı.

Toplantının ardından maç yapıldı

Bilgilendirme toplantısının ardından toplantı için İstanbul'da bulunan çocuklar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde maç yaptı.

15'er dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakada TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Milli Takımlarda uzun yıllar forma giyen Selçuk Şahin ve Gökhan Gönül de çocuklara eşlik etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)