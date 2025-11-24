Öğretmenler, Dolmabahçe'de ağırlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş ilçesinde görevli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Dolmabahçe'de ağırlandı.

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Dolmabahçe'de bir araya geldiği İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Medet Ekşi ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık nezdinde öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

MAÇI TAKİP ETTİLER

Siyah-beyazlı kulüp tarafından misafir edilen öğretmenler, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını Dolmabahçe'de kendilerine ayrılan bölümden takip etti.