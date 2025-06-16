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Haber Merkezi

2024-2025 sezonunu kupasız bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 8 Temmuz'da başlayacak.

Yeni sezon öncesinde ise sarı-lacivertli takımda futbolcular, tatillerini yapıyor.

Hollanda'da yetiştiği için iki iyi arkadaş olan Oğuz Aydın ve Jayden Oosterwolde, birlikte zaman geçiriyor.

İki isim bu kez bir düğünde görüntülendi.

HALAY ÇEKTİLER

Yetenekli futbolcuların bir düğünde halay çektiği görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni sezon öncesi tatil yapan futbolcuların bu keyifli anları, sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda paylaşıldı ve beğeni aldı.