Okan Buruk, 100. galibiyetle birlikte 'dalya' diyecek

- Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi yenerse, Okan Buruk 100. galibiyetini alacak.
- Okan Buruk, Galatasaray'ı daha önce 3 kez şampiyon yapmıştı.
- 52 yaşındaki teknik adam, 120. lig maçında bu başarıyı hedefliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, dördüncü sezonunda da zirveden inmiyor.
Süper Lig'e 9'da 8 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, bugün (pazar) Göztepe ile karşılaşacak.
GALATASARAY KAZANIRSA 100. LİG ZAFERİNE ULAŞACAK
Bu maç, Okan Buruk için özel bir anlam taşıyor.
Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 52 yaşındaki çalıştırıcı, sarıkırmızılı takımın hocası olarak 100. lig zaferine ulaşacak.
DALYA HEYECANI
Galatasaray'ın başında çıktığı 119 lig müsabakasında 99 galibiyet-13 beraberlik-7 mağlubiyet karnesine sahip Okan Buruk, Göztepe sınavına 'dalya' heyecanıyla motive oldu.