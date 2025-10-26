Abone ol: Google News

Okan Buruk, 100. galibiyetle birlikte 'dalya' diyecek

Galatasaray Süper Lig'de bugün Göztepe’yi yenerse, Okan Buruk Galatasaray’ın başındaki 120. lig maçında 100. galibiyetine ulaşacak.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 10:15
  • Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi yenerse, Okan Buruk 100. galibiyetini alacak.
  • Okan Buruk, Galatasaray'ı daha önce 3 kez şampiyon yapmıştı.
  • 52 yaşındaki teknik adam, 120. lig maçında bu başarıyı hedefliyor.

Galatasaray'ı üst üste 3 kez şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, dördüncü sezonunda da zirveden inmiyor.

Süper Lig'e 9'da 8 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, bugün (pazar) Göztepe ile karşılaşacak.

GALATASARAY KAZANIRSA 100. LİG ZAFERİNE ULAŞACAK

Bu maç, Okan Buruk için özel bir anlam taşıyor.

Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 52 yaşındaki çalıştırıcı, sarıkırmızılı takımın hocası olarak 100. lig zaferine ulaşacak.

DALYA HEYECANI 

Galatasaray'ın başında çıktığı 119 lig müsabakasında 99 galibiyet-13 beraberlik-7 mağlubiyet karnesine sahip Okan Buruk, Göztepe sınavına 'dalya' heyecanıyla motive oldu.

