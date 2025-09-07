Okan Buruk, Hakan Çalhanoğlu transferinde son durumu açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NOW'da katıldığı canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, gündemde olan Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferine dair de yorum yaptı.

"HAKAN GELMEK İÇİN FEDAKARLIK YAPTI"

Inter'in Hakan için ciddi bir bonservis istediğini dile getiren Okan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık, açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık." dedi.

"INTER, VERMEK İSTEMİYORUZ CEVABINI VERDİ"

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray için önemli bir fedakarlık yaptığını söyleyen başarılı hoca, "İlkay, maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. Inter bize verse, onun yerine 40-45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı. Ama Inter, vermek istemiyoruz cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni, Inter'in vermek istememesi oldu." şeklinde konuştu.

"DEĞİŞEN BİR ŞEY OLACAĞINI SANMIYORUM"

Milli oyuncunun transfer durumunda bir değişiklik beklemediğini açıklayan Okan Buruk, başka yapılacak transferlerle ilgiliyse "Hakan Çalhanoğlu'nun olmama nedeni, transferi son günü olması ve Inter'in vermemesi oldu. Değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok, direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız." yorumunda bulundu.