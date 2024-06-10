Okan Buruk, Jose Mourinho'ya meydan okudu Galatasaray'ın başarılı teknik adamı Okan Buruk, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında konuştu.

DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Soruları yanıtlayan Buruk, transfere dair önemli açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da meydan okudu.

"Fenerbahçe'ye "99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız" deseler..."

Fenerbahçe ile olan şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Okan Buruk, şöyle konuştu:

Geçen sene özelinde gerçekten inanılmaz bir yarış oldu. Fenerbahçe'ye sezon başı "99 puan alacaksınız ama ikinci olacaksınız" deseler inanmazlardı ama hep daha iyisini yapabilecek bir takım var. Galatasaray daha iyisini yaptı. Bir takımın ikinci olduğu için başarısız olduğunu söyleyemem.

"Biz kutlamayı değil, şampiyonluğu seviyoruz"

Hem takımın hem camiaların hakkını vermek lazım. Galatasaray hep kazanan takımdır. Bu tür son virajları çok konsantre dönen bir takımdır. Hep 'Mayıslar bizimdir' dedik ve Mayıslar yine bizim oldu. Yine Mayısların bizim olduğu bir sezon geçirmek istiyoruz. Mayıs'ı bitirdik. Kutlamaları da bitirdik. Şunu da net anlamak lazım Galatasaray takımı bir sezon önce de şampiyon olan bir takımdı. Bir sonraki sezon şampiyon olduğunuzda kutlamalar aynı heyecan ve uzunlukta olamayabiliyor. Biz kutlamayı uzatmaktan çok şampiyonluğu seven bir takımız.

"Rakibin hocasının kim olduğu fark etmiyor..."

Mourinho ile tanışıklığımız yok ama çok önemli bir teknik adam. Türkiye'ye değer katacak bir isim. Benim için fark etmiyor açıkçası karşı takımın hocasının kim olduğu. Geçen sene de aynı şekilde rakibiniz 99 puan toplamışsınız siz 102 puan toplamışsınız. Burada odaklanmamız gereken kendimizin ne yapacağı. İki sene önce de Jorge Jesus vardı. Türkiye Ligi seciyelerinde çok başarılı olmuş bir hocaydı. Rakibin ne yaptığı önemli değil. Biz kendi oyunumuza ve takımımıza odaklandıktan sonra fark etmiyor. Dört takımın yarışın içinde olacağı bir sezon olacak. Mourinho uzun yıllardır şampiyonluğa oynayan bir takımda çalışmadı. Yeni bir ülke yeni bir takım. Avrupa'da son 5 senede iki tane final oynadı. Önemli başarıları var. Lig için de önemli bir hava getirecek. Önemli bir karakter ve sürprizli bir karakter. Ülke futbolu için sevindirici bir transfer oldu diyebilirim. Özellikle gazeteciler için zor olacak. Soruları da kısa tutarsak...

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)