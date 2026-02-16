Eski hakemler, Başakşehir-Beşiktaş maçının tartışmalı kararlarını değerlendirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, 3 puanı Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun attığı son dakika attığı golle aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım oyuncularının bireysel hatalarıyla devre 1-1 sona ererken Beşiktaş, ikinci yarıda Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru eşitleyen ev sahibi karşısında Mustafa Erhan Hekimoğlu ile 90+7. dakikada fileleri havalandıran Beşiktaş, haftayı 3 puanla kapattı.

Karşılaşmanın ardından eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, yayıncı kuruluşta yayınlanan TRİO programında Başakşehir-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Başakşehir'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Burada top kırılınca ben penaltı olduğunu düşündüm. Ömer Ali de ısrarla itiraz ediyor. Sonradan açısına bakınca top oyuncunun dizinden sekmiş.

Bahattin Duran: Devam kararı çok doğru. Kesinlikle bir ihlal söz konusu değil. Bu açıdan da gördüğümüz gibi top dizinden sekip kırılıyor. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Pozisyonun devam kararı kanaatimce de doğru.

Orkun Kökçü'nün iptal edilen golünde karar doğru mu?

Deniz Çoban: Rıdvan ofsaytta olmasa şut atıldığı zaman topun üzerinden atlayan Cerny'i de ofsaytta. Problem yok.

Bülent Yıldırım: Rıdvan ofsayt. Burada hiçbir şüphe yok. Ben iki türlü de hem Rıdvan'ın hem Cerny'nin aptığı açık hamleden dolayı ofsayt olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Rıdvan topla oynadığı anda ofsayt gerçekleşti.

Shomurodov'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Oyuncunun eliyle top buluşuyor mu? Evet buluşuyor fakat Beşiktaşlı oyuncunun elleri kolları olabildiğince doğal pozisyonda. Top gelip eline çarpıyor. Bu durumda topun kaleye gidiyor olmasının bir önemi yok. Pozisyon penaltı değil. Niye penaltı olmaza da güzel bir örnek olmuş Ben devam kararının çok doğru olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Benim için de devam kararı çok doğru. Beşiktaşlı oyuncu elini ve kolunu olabildiğince en doğal haliyle kullanmış. Top gelip genişlemeyen eline, koluna temas etmiş. Hiçbir şekilde ihlal söz konusu değil. Devam doğru.

Bülent Yıldırım: Bence de devam... Oyuncu kolunu çıkartmıyor. Eğer oyuncu kolunu çıkartmış olsaydı kaleye atılan şutu bloklama mantığı olacaktı o zaman da penaltı olacaktı.

Selke'nin yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Beşiktaşlı oyuncu geldi, top ortada, vücudunu koydu, topu aldı gitti. Herhangi bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Futbolda ikili mücadele böyle olur. Herhangi bir şey yok.

Bülent Yıldırım: İhlal söz konusu değil. Hakem açısını ayarladığı için kendisine yanılma payı bırakmamış. Tebrik ediyorum.

Duarte'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Serbest vuruş kararında ve yerinde şüphe yok. Doğru tespit, doğru karar. Asıl sorun Salih'in önündeki oyuncunun ayağına bastığı pozisyon. Bu bir kazaysa, karambolde oyuncular pozisyon almaya çalışırken kazara birbirinin ayağına basabiliyor. Bütün açılardan baktığım zaman bana da kaza gibi geldi. Ancak şu açıdan bakınca kazara mı yoksa bilerek mi yapılmış diye şüpheye düştüm. Burada Salih anlamsızca ayağını sola doğru açmış gibi görünüyor. Ben bu pozisyonu sadece bu açıdan izlesem, penaltı veririm. Beraberinde de sarı kart derim. Hakem için çok kolay bir pozisyon değil. Sahada hakem devam demiş. VAR karışmamış. Bu kadar da karışık ve niyet okumaya girecek pozisyonda da ben hakemi eleştiremem. O yüzden verdiği karara doğru derim.

Bahattin Duran: Salih'in pozisyonunda sadece yüksek kale arkasındaki görüntü kafaları karıştırıyor. Diğer açılarda benim de hiç şüphem yok. Ben bu pozisyon için akıl yürütüp Salih bilerek basıyor diyemem. Niyet okumayı yapmamak lazım. Devam kararını buluyorum.

Bülent Yıldırım: Salih hiçbir şekilde Duarte'nin nereye hareket ettiğini görmüyor. Tamamen topa bakıyor. Rastlantısal temas olduğunu düşünüyorum ve devam diyorum.