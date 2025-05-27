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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Az Önce Konuştum" programında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maç sonrası yaşanan gerginliğe dair konuşan Buruk, şunları söyledi:

Maç bitince kutlama için sahaya girdik. Hakemlerin yanına giderek onları tebrik etmek istedim. Önce Türkçe, ardından İngilizce olarak iyi maç yönettiklerini söyledim. Mourinho da o esnada hakemlere yaklaşıyordu. Tebrik ettiğimi onun da duymasını istedim ama bu tepkiyle karşılaştım. Direkt olarak kendisine bir şey söylemedim. Sırtımı döndüğümde bir el hareketi yaptı. Ayakta kalsam ya da ben de tepki göstersem, olay daha da büyürdü. Bu çirkinliğin büyümemesi için sakin kaldım

"BEN YAPSAM, EN AZ 10 MAÇ CEZA ALIRDIM"

Disiplin cezalarındaki çifte standarda tepki gösteren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Eğer ben aynı hareketi yapsaydım, en az 10 maç ceza alırdım. Derbideki yabancı hakemi eleştirdiğim için bir maç ceza verildi. Düşünün ki ben bir şey yapsaydım Mourinho'ya 3, bana 13 maç ceza verilirdi. Ben takımıma liderlik etmek zorundayım. Bu yüzden olayın peşine düşmedim. Ama doğru olanın yapılmasını bekliyorum.

Olayın şiddet içerdiğine dikkat çeken Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şiddet uygulayan kişi eleştirilmelidir. Kimsenin bir başkasına bu şekilde davranmaya hakkı yok. Dava açılması konuşuldu ama ben gerek görmedim. Ancak Mourinho’nun yaptığı davranışın yanlış olduğu ortada ve herkesin bu yanlışı dile getirmesi gerekiyor.

"BANA 'MAYMUN' DERSEN, BEN DE SANA 'CRYING ONE' DERİM"

Buruk, Mourinho’nun hakaret içerikli sözlerine de sert yanıt verdi:

Orada açıkça hakaret vardı. Bu gücü nereden buluyor bilmiyorum ama kimse ona bir şey demiyor. Eğer bana 'maymun' dersen, ben de sana 'Crying One' derim. Çünkü sezon boyunca sürekli ağladı. Mourinho çok önemli bir teknik direktör, büyük bir kariyere sahip. Ama Türkiye’de sergilediği tavırlar, bu kariyerin çok gerisinde kalıyor. Herkesin, onun da, bunu kabul etmesi gerekiyor. Sürekli bahaneler üretmekle bir yere varılamaz. Objektif olunması şart.

"Mourinho sadece bana değil, adeta bütün ülkeye hakaret ediyor. Ama buna rağmen kimse ses çıkarmıyor" diyen Buruk, bu duruma da sitem etti.