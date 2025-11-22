Okan Buruk: Oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde daha odaklı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Buruk, bu sezon da şampiyon olmak istediklerini ifade etti.

Okan Buruk, futbolcuların Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig arasında psikolojik olarak zorluk yaşadıklarını söyledi.

"LİG MAÇLARINDA AYNI KONSANTRASYONU BAZEN YAKALAYAMIYORLAR"

Buruk, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuların performans ve psikolojik olarak en hazır olukları yer Şampiyonlar Ligi. Bunu net görüyoruz. Bir de öncesi ve sonrasında lig maçlarında aynı konsantrasyonu bazen yakalayamıyorlar. Eksisi de bu."

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAYI HAYAL EDİYORUZ"

Okan Buruk ayrıca, Galatasaray ile Avrupa'da şampiyonluk yaşamak istediğini de vurguladı.

Buruk, “Avrupa Kupasını kazanmayı hayal ediyoruz. Futbolcu olarak yaşadım, teknik adam olarak da inşallah.” dedi.