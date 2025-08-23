Abone ol: Google News

Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz arasında kritik görüşme

Neom SC'nin yıllık 40 milyon Euro'luk dev teklifinin ardından kriz yaşanan Barış Alper Yılmaz, sabah erken saatlerde Kemerburgaz tesislerine gitti. Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk arasında kısa bir toplantı planlandı.

Yayınlama Tarihi: 23.08.2025 11:55
Galatasaray'da Neom SC'den gelen yüksek maaş teklifinin ardından gündemden düşmeyen Barış Alper Yılmaz, sabah saatlerinde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Milli futbolcunun erken saatlerde tesiste görülmesi, sosyal medyada taraftarlar arasında gündem oldu.

BURUK'LA ÖZEL GÖRÜŞME 

Transfer söylentileri ve menajeriyle kulüp arasında yaşanan gerilimin ardından bu gelişme, Barış Alper'in geleceğiyle ilgili merakı daha da artırdı.

Galatasaray'da Kayseri uçuşu öncesi, Kemerburgaz'da Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk arasında kısa bir toplantı planlandı.

Toplantının içeriğinin "Kayseri kafilesi" olması bekleniyor. 

'KAYSERİ KAFİLESİ'

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı öncesi son antrenmanını yapacak ve ardından Kayseri yolculuğu başlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Barış Alper'in durumuna göre kadro planlamasını netleştirmesi bekleniyor.

