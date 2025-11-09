Okan Buruk'tan 1 sene sonra çift forvet tercihi

- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçında çift forvet tercihi yaptı.
- Victor Osimhen ve Mauro Icardi ilk 11'de yer aldı.
- Icardi, son olarak 2024'te Tottenham'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında sahaya çıkmıştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Ajax maçının 11'ine göre Körfez ekibi karşısında 2 değişiklik yaptı.
Buruk; Gabriel Sara ve Roland Sallai'nin yerine Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
BURUK'TAN ÇİFT FORVET TERCİHİ
Teknik Direktör Okan Buruk, Kocaelispor karşılaşmasına çift forvetle başladı.
Buruk, Victor Osimhen ile birlikte Mauro Icardi'ye 11'de görev verdi.
İki futbolcu son olarak geçtiğimiz sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile İstanbul'da oynanan maça birlikte başlamıştı.
O müsabakada sakatlık yaşayan Icardi, uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.