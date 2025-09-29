Okan Buruk'tan Jose Mourinho itirafı geldi: Oyuncu gibiydim...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İngiliz basınından The Athletic'e bir röportaj verdi.

Buruk röportajda, Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Portekizli teknik adamın burnunu sıktığı olayla ilgili konuşan Buruk, Mourinho'nun kendisini geliştiremediğini söyledi.

"ABARTTIM"

Mourinho'nun burnunu sıkmasından sonra yere düşmesiyle ilgili konuşan Buruk, "Bir oyuncu gibiydim, yere düştüm. Biraz abarttım. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Hakemlerle el sıkışıyordum, diğer tarafa gidiyordum ve galibiyetimizi kutluyordum, o da bana geldi. Normalde maçtan sonra birbirimizi görür ve el sıkışırdık." dedi.

"SAHA DIŞINDA DA OYNAMAK İSTİYOR"

Mourinho'nun saha dışına oynadığını söyleyen Buruk, "Fenerbahçe'ye geldiğinde çok konuşmaya başladı. Onun tarzını biliyoruz. Sadece saha içinde oynamıyor. Saha dışında da oynamak istiyor. Birçok şey denedi, ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim. Ona karşı şampiyonluğu kazandık. Onların stadyumunda iki kez yendik. Bu yıl maalesef burada olmayacak. Onunla iki maç daha oynamayı bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO ESKİSİ GİBİ ODAKLANAMIYOR"

Portekizli teknik adamın kendisini geliştiremediğine dikkat çeken Buruk, "Eskisi gibi odaklanamıyor. Eskisi gibi futbolu düşünmüyor. Koç olarak tarzını hiç değiştirmedi. Çok önemli bir karakter, çok önemli bir karizması var, ama futbol açısından her yıl kendimizi geliştirmeliyiz. Belki de onun sorunu, koç olarak kendini geliştirmemiş olmasıdır." şeklinde konuştu.