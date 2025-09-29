Okan Buruk'tan Liverpool sözleri: Çok iyi ve formda bir takımla oynayacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'la oynayacakları maç öncesinde futbolcu Mario Lemina'yla birlikte düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Liverpool'un formada bir takım olduğuna dikkat çeken Buruk, "Son maçını kaybetse de çok iyi, çok formda bir takımla oynayacağız. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlar bizim bu sahnede kendimizi göstermemiz gereken maçlardan biri." dedi.

"DÖRDÜNCÜ SENEMDE EN SERT MAÇLARDAN BİRİ OLACAK"

"Galatasaray gibi oynayacağımız, Galatasaray gibi düşüneceğimiz, kendi sahamızda şiddetli baskıları rakibe göstermemiz gereken maçlardan biri. Bunu yarın taraftarlarımızla başaracağız," diyen Buruk, Liverpool'un Galatasaray'daki döneminde oynayacağı en zor maçlardan olacağını söyledi.

Buruk, "Benim dördüncü senem Liverpool oynayacağımız en sert maçlardan biri olacak. Bayern Münih'i sayabilir daha önce." diye konuştu.

"BÜTÜN OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Leroy Sane'nın performansıyla ilgili soruya Okan Buruk, şu yanıtı verdi:

"Bu maç öncesi direkt bir oyuncumun performansı üzerinden konuşmak doğru değil. Bütün oyuncularımdan memnunum, hepsi çok iyi niyetli bir şekilde takım için elinden geleni yapıyorlar. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Burada sadece 1-2 oyuncu üzerinden değil takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada birinci sorumluluk benim, teknik direktörün sorumluluğu. Oyuncuları iyi hazırlaması, iyi motive etmesi, maç planını yapması teknik ekipte. Her oyuncu yüzde 100'ünü yapmaya çalışıyor."

"FRANKFURT MAÇI GERİDE KALDI"

Futbolculuğu döneminde Liverpool'a gol attığı hatırlatılan Buruk, "Uzaktan bir gol atmıştım artık Mario'dan o golü bekliyoruz. Şaka bir yana Galatasaray çok önemli maçlar oynadı tarihinde. Ben de bunların birçoğunda yer aldım. Şimdi teknik direktör olarak bu başarıların altına oyuncularımla birlikte imza atmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Eintracht Frankfurt karşısındaki 5-1'lik yenilgiyle ilgili konuşan Buruk, "Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık ama o maç orada kaldı, yeni bir maç bizi bekliyor. Bu maçta da tek amacımız kazanmak olacak. Bu negatif havanın oluşması da doğal." ifadelerini kullandı.