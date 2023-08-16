Okan Buruk'tan Milot Rashica açıklaması Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana maçı sonrasında Milot Rashica'nın Beşiktaş'a transferine ilişkin, "Haberlerini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor" dedi.

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ensonhaber.com

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında ağırladığı Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, açıklamasında, "Çok istekli başladık. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Maçın başındaki coşkumuz bize gelecek için ümit verdi ama Torreira'nın kırmızı kartı kötü oldu. Molde kendi sahasında etkili olabilen bir takım. Kolay bir maç olmayacak" dedi.

Rashica sorusuna cevap

Buruk, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferi ve kanat bölgesi için, "Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili gelişmeler olabilir" açıklamasında bulundu.

"Zaniolo gitmek istiyor"

Deneyimli teknik direktör, Aston Villa'ya transferi gündemde olan oyuncusu Zaniolo'ya ilişkin, "Süreç sürüyor. Kendisi Premier Lig'de oynamak isteyen bir oyuncu, buna saygı duyuyoruz. Kulübümüzün de menfaatleri oluşacaksa bu transfer olacak gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.