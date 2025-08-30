Okan Buruk'tan Rizespor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz kararı

NEOM'un astronomik teklifi sonrası Suudi Arabistan ekibine transfer olmak isteyen Barış Alper Yılmaz'a Galatasaray'dan izin çıkmamıştı.

Bunun üzerine bir süre antrenmanlara çıkmayan yıldız futbolcu, Kayserispor maçı kadrosuna alınmamıştı.

Yılmaz daha sonra ise idmanlara geri dönmüştü.

TRANSFER KRİZİ ÇIKMIŞTI

Yılmaz, hafta içi yapılan görüşmede teknik direktör Okan Buruk'a bir kez daha takımdan ayrılmak istediğini iletti.

Hafta içi idmanlara katılan milli yıldız, bu gelişmenin üzerine Rizespor mücadelesi için kadroya alınmadı.

YİNE KADRODA YOK

Kafası karışık ve transfer durumu netleşmemiş olan Barış Alper Yılmaz, Rams Park'ta tepkiler olabileceği endişesiyle de yine maç kadrosunda yer almayacak.

NEOM transferi gerçekleşmezse, Barış Alper Yılmaz'ın milli aranın ardından Galatasaray forması ile yeniden sahada olması bekleniyor.