Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi ile ilgili iddialı sözler! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Mesela bu sene Borussia Dortmund o kupayı kazanmaya yaklaştı. Dortmund ile de aramızda çok fark olduğunu düşünmüyorum. Ümidimizi kaybetmeyelim" dedi.

ensonhaber.com

Galatasaray, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu topladığı 102 puanla ezeli rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamladı.

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzanan sarı-kırmızılılar, lig tarihinde ise 24. kez mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geride kalan süreci ve yeni sezon öncesi merak edilenleri değerlendirdi.

"Önümüzdeki sene bence bunun daha fazlasını yapacağız"

Tivibu Spor'a röportaj veren Buruk, sözlerine şöyle başladı:

11 aylık bir maraton oldu bizim için, Şampiyonlar Ligi elemeleri, lig maçları kupa maçları... Benim yorgunluğumu üzerimden alan şeyler kazanmaktı. Bir 10 maçlık bir de 17 maçlık galibiyet serisi yaptık. Şampiyonlar Ligi bence çok güzel tecrübeydi. Galatasaray adını tekrar Avrupa'ya hatırlatmak oldu. Manchester United galibiyeti, Bayern Münih maçları... Hem Şampiyonlar Ligi oynayıp hem ligde başarılı olan takım yoktu uzun zamandır. Önümüzdeki sene bence bunun daha fazlasını yapacağız.

"Türkiye'de hiç olmamış bir şeyle şampiyon olduk"

Geride kalan sezonun kırılma maçını açıklayan Buruk, şunları dedi:

102 puanlık rekorla Türkiye'de hiç olmamış bir şeyle şampiyon olduk. Başakşehir'le şampiyon olduğumuzda 69 puanla olmuştuk. Avrupa'da da 102 puan ses getirdi. Bir sonraki şampiyonluk inşallah daha önemli olur. Hedefimiz 25. şampiyonluk 5. yıldız. Kasımpaşa maçı, son dakika golleriyle 4-3 kazanmamız ve Karagümrük maçında Berkan'ın son dakika golüyle kazanmamız. Zor deplasmanlarda kazandık. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanlarında kazandık. Konya maçına çok net bir şekilde başladık ve içimden dedim ki bu maçı kesin kazanacağız.

"Bence ligde oynadığımız en kötü maçtı"

Ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçı değerlendiren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Oraya 6 puan farkla girmemizin maçın havasını bizim açımızdan azalttığını düşünüyorum. Maç öncesi oyunculardan bunu görmedim ama bu olabiliyor. Diğer takımın motivasyonu da Galatasaray'ı şampiyon yapmamak bu arada. Bizim maçımızda olmasın düşüncesiyle motive oldular. Bence ligde oynadığımız en kötü maçtı. Hepimiz; kendimi de onun içine koyuyorum.

"Icardi'nin yüzde 50'siyle bile sahada olması önemli"

Mauro Icardi hakkında yorum yapan başarılı çalıştırıcı, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş maçı Bayern Münih öncesiydi. Icardi o andan sezon sonuna kadar neredeyse hiç yüzde 100 olmadı. İki sene Icardi bizle sezon başı yapmadı. Bir oyuncu için sezon öncesi kampı çok önemli. Icardi'siz olmaz bizim takım, onun yüzde 50'siyle bile sahada olması önemli. Koşmasa bile, durduğu yer ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar bunlar çok önemli. Önümüzdeki sezon çok daha hazır bir şekilde Galatasaray formasını giyecektir.

"Transferde yüzde 100 tutturursanız muhteşem"

Geçen sezon yapılan transferler hakkında değerlendirme yapan Buruk, şöyle konuştu:

Bir sene önce sezon geç bitti. Bir anda ön elemeyle sezona hızlı başladık. Transferde yüzde 100 tutturursanız muhteşem. Bu kadar geniş bir kadroyla bütün transferlerin tutması için sahaya 15-16 kişi çıkmanız lazım. Transfer başarısı tabii ki tartışılabilir. Bir gerçek var. Bir önceki sezonun oyuncuları üzerinden iskeletimizi kurduk. Angelino benim çok beğendiğim bir oyuncu. Oyuncular üzerindeki baskılar değişebiliyor. Kerem Demirbay'ın ikinci yarı performansı, Davinson Sanchez, Köhn'ün ikinci yarıda transferi. Zaha belli bir yere kadar katkı verdi.

"Zaha'yı seviyorum, duygusal bir oyuncu"

Wilfried Zaha hakkında konuşan Okan Buruk, şunları dedi:

Zaha'yı seviyorum, duygusal bir oyuncu. İlk defa İngiltere dışına çıktı. Biz de belli bir yere kadar önemli bir katkı verdi. Ben forma konusunda çok adil davrandığımı düşünüyorum. Hep iyi olanın oynadığını düşünüyorum. Bir Alanyaspor maçı vardı. 7 tane Premier Lig oyuncusu kulübede forma bekliyordu.

"Neden çıkmadıklarını kimse bilmiyor"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Süper Kupa'ya Fenerbahçe'nin çıkmama nedenini söyleseler anlarım. Neden çıkmadıklarını kimse bilmiyor. Siz kendi taraftarınıza ne diyebilirsiniz 10 sene şampiyon olamadıktan sonra. 2 sene sonra Galatasaray'ı yenme sevincini de haklı buluyorum. 10 kişiyle kazanmışsınız önemli bir galibiyet. Bu bir maraton. Burada 11 aylık emek var. Haksızlık dedikleri 3 Beşiktaş şampiyonluğu var. 1 Başakşehir şampiyonluğu var. Hepsine haksız diyorlar aslında. Fenerbahçe beni yendiyse, elimi uzatıp tebrik etmem gerekir. Ama o maçı şampiyonluk maçı olarak değerlendirirseniz komik duruma düşersiniz.

"İsteğimiz iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne girmesi"

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili Okan Buruk, şu görüşleri paylaştı:

İsteğimiz iki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne girmesi. Yeni format içerisinde kazanmanın önemi daha çok öne çıkıyor. 3 puan çok daha önemli. Biraz daha kazanmaya yönelik bir formül olması hoşuma gitti. Geçen sene Bayern Münih bile mesela Kopenhag maçına rotasyonlu çıktı. Burada son maça kadar mücadele devam edecek. 36 takımın 24'ü devam ediyor. Tecrübemizin daha yüksek olacağını düşünüyorum. Burada tabii ki oynayacağınız takımlar çok önemli.

"Takımımıza da hocamıza da güveniyorum"

EURO 2024 öncesinde ise Buruk, şu yorumları yaptı:

Kendi oyuncularımızı izlemek için, ülkemize destek olmak için bir iki maça gideceğim. Portekiz maçına gitmeyi düşünüyorum. 5 tane oyuncumuz var. Takımımıza da hocamıza da güveniyorum. EURO'daki Türkiye'nin ilk golünü atmıştım. Daha sonra Inter'e gittim. Orada kaleci Toldo ve Materazzi vardı. Maçta boy avantajımı kullanarak kafayla golü atmıştım. (Gülerek) Onlarla bunu konuşurduk. Belki son hazırlık maçları Milli Takım için iyi geçmedi ama turnuvada iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Barış Alper'in çok mevkili olması Milli Takım için de güzel. Sol beki sağ bekten daha oynadı. Bu tür oyuncular bize fayda sağladı.

"Ben Kerem ile devam etmek isterim"

Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Ben Kerem ile devam etmek isterim. Takımın kaptanlarından biri ve iki şampiyonlukta da büyük payı var. Bazen hakkının verilmediği onun da üzüldüğü yerler oluyor. Hata yapmaktan korkmuyor. Kerem'in devam etmesini istiyorum ama Kerem'in Avrupa'yla ilgili hep bir hayali olduğunu düşünüyorum. Bu da kulübe gelecek teklifle düşünülür. Onun istediği gibi olur mu, kulübün istediği gibi olur mu? Bunlar da önemli. Sacha Boey hiç beklemediğimiz bir yerde 30-35 milyonluk paketle satıldı. Kulüp için çok önemli. Benim için çok zordu ama o boşluğu bir şekilde kapattık.

"Transferler kolay olmuyor"

Transfer planlaması ile ilgili görüşlerini paylaşan 50 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

Zeki'yle biz devre arasında ilgilendik. O zaman devam etmek istediğini söylemişti. Bu transfer dönemi için herhangi bir görüşmemiz olmadı. Yusuf Yazıcı'yla hiç görüşmemiz olmadı. Kendisinin de başka ülkeleri düşündüğünü duydum. Sol ayağı çok kaliteli. Kramer'in Goretzka'ya "Come to Galatasaray" dediğini bilmiyordum. Bunu duymamıştım. Ben bir Goretzka'yı hemen arayayım. (Gülerek) Manchester United'dan oyuncu almak kolay bir şey değil. McTominay de maliyetli bir iş olur. Bunlar hep takip ettiğimiz, araştırdığımız oyuncular. Ama dediğim gibi böyle transferler kolay olmuyor.

"Rakibimizden çok kendi başarıma odaklanıyorum"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgiliyse Buruk, şu sözleri sarf etti:

Ben yeni bir meydan okuma gibi düşünmedim. Rakibimizden çok kendi başarıma odaklanıyorum. Kendi başarımıza odaklandığımız için 102 puanla şampiyon olduk. Mourinho'nun Türkiye'de çalışması çok değerli. Son 3 senede Avrupa'da oynadığı 2 final var. Uzun süredir şampiyonluk yarışı içinde olmadı. Onun için de yeni bir meydan okuma olacak. Ben Beşiktaş'ın van Bronckhorst hamlesini de çok önemli buluyorum. Belki az konuşuluyor ama Beşiktaş da çok başarılı bir teknik direktör getirdi. Zaten Trabzonspor'un hocası belli, 4 takımın da iddialı olacağı aşikar.

"Ümidimizi kaybetmeyelim"

Okan Buruk, açıklamalarını şu şekilde noktaladı: