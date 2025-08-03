Okan Buruk'tan transfer sözleri

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Galatasaray, 5. ve son hazırlık maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Lazio ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, İtalyan temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ORTA SAHA TRANSFERİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Hazırlık sürecinin tamamlandığını belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Orta saha transferi düşünmüyoruz. Önceliğimiz kaleci ve savunma. Osimhen transferi gerçekleşti, şimdi kaleci ve savunmaya odaklandık. Kadroda ayrılacak oyuncular var, onları göndermeden transfer bütçemizi doğru planlamalıyız.

"BİRÇOK OYUNCUYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Wilfried Singo ile ilgili çıkan transfer iddialarına da değinen Buruk, şöyle konuştu:

İsim vermiyoruz ama birçok oyuncuyla temas halindeyiz. Stoper ve sağ bek mevkilerine takviye planlıyoruz. Ancak asıl önceliğimiz kaleci pozisyonu.

"AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Takımın fiziksel yapısını güçlendirdiklerini ifade eden Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda atletizmin önemine vurgu yaptı ve şunları dedi:

Bizim oyunumuz sert ve birebir mücadeleye dayalı. Rakibe karşı fiziksel üstünlük şart. Sane ve Osimhen bu yapıya uygun. Atlet oyuncuların sayısını artırmalıyız. Sane takıma geç katıldı ama daha şimdiden katkı vermeye başladı. Bu çizgimizi sürdürerek Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz.

MUSLERA VE MERTENS AÇIKLAMASI

Takımın tecrübeli isimleri Muslera ve Mertens'in teknik ekipte görev alıp almayacağı yönündeki soruya Buruk şu cevabı verdi:

Muslera zaten bizimle, ayrılmış gibi görmüyoruz. Mertens'in böyle bir planı yok ama kapımız her zaman açık. Başkanımız, Muslera'dan özellikle Güney Amerika transferlerinde destek almayı planlıyor. Muslera'nın kendi kulübü var, ama hep yanımızda olacak.

"GÖRÜŞMELER EN AZ BİR HAFTAYI BULUYOR"

Transfer sürecinin zaman alabileceğini belirten Buruk, şu sözleri sarf etti: